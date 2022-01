Machine costuma 'morar' no sambódromo entre novembro e maio - Divulgação

Publicado 21/01/2022 14:24 | Atualizado 21/01/2022 15:59

Rio - Os foliões estão animados para os desfiles das escolas de samba no Carnaval de 2022, que segue confirmado até esta sexta-feira (21). A animação é justificada, já que desde o início da pandemia da covid-19, em 2020, o tradicional evento na Marquês de Sapucaí não aconteceu. Organizador dos ensaios técnicos e coordenador do processo de montagem do Sambódromo há mais de 25 anos, José Carlos 'Machine' falou ao DIA sobre os preparativos para a volta do maior Carnaval do mundo.

"Aqui, ensaiam de 6 a 9 comissões de frente por dia. Também ensaiam, diariamente, de 8 a 12 casais, além das alas coreografadas. É tudo agendado. A Equipe Machine fica diariamente coordenando os ensaios das 18H às 7h. Devido ao trabalho de alguns mestres-salas e porta-bandeiras, eles treinam de acordo com a folga deles. Estamos aqui todo dia para poder atender eles da melhor maneira possível. Nós temos uma coordenação de 21 pessoas onde ficam as equipes intercaladas do Setor 3 até o Setor 9 coordenando os ensaios. Agora em janeiro, tem ensaio todo dia e toda hora", disse Machine.

Os ensaios das baterias não vão acontecer. Isso porque Sambódromo passa por obras de recapeamento e drenagem , que começaram no dia 22 de dezembro. O Setor 3, onde Machine mora durante a preparação, passou pelo processo nesta terça (18).

"A obra está a todo vapor. Estão recapeando a pista até sexta-feira. Nós estamos misturando a obra do sambódromo, junto com a Riotur e a Prefeitura, e montando o sambódromo para o Carnaval, as frisas, os camarotes. Estamos tocando a todo vapor. Hoje, temos 1.500 pessoas trabalhando em decorações e o pessoal da obra fazendo o 'negócio' do extintor de incêndio e outras coisas mais. Estamos a todo vapor porque o Carnaval tem data!", explicou o Síndico da Passarela.