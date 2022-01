Rio de Janeiro - RJ - 20/08/2020 - Policia - Policia prende acusado de agradir a modelo trnas Alice Felis - na foto, Alice Felis - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio de Janeiro - RJ - 20/08/2020 - Policia - Policia prende acusado de agradir a modelo trnas Alice Felis - na foto, Alice Felis - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O DiaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 19/01/2022 16:24

Rio - O juiz Marcel Laguna Duque Estrada, da 36ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) condenou a nove anos de prisão, inicialmente, em regime fechado, Lucas Brito Marques, acusado de roubar e agredir a modelo trans Alice Félis, no apartamento dela, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, em agosto de 2020. Na ocasião, a vítima teve o maxilar e o nariz quebrados, perdeu dentes da parte superior e foi ferida com uma faca pelo agressor.

Na fixação da pena, o magistrado destacou o comportamento agressivo do acusado e de ser reincidente na prática de crimes. Na época em que a 13ª DP (Ipanema) decretou a prisão de Lucas, a delegada Bianca Lima, titular da 13ª DP, informou que o criminoso tem uma extensa ficha criminal desde quando era menor de idade, por tráfico, homicídio, roubo e porte de arma, e o classificou como "extremamente perigoso".

"Verifica-se que a culpabilidade é intensa, haja vista a excessiva agressividade e covardia do acusado, que se põe a praticar roubo dentro da residência da vítima, violando um dos bens mais caros ao ser humano, seu último refúgio, que é o seu lar, além de impor à sociedade grande afronta e perigo; que o réu possui maus antecedentes, pois ostenta condenação em sua folha penal transitada em julgado em data posterior ao fato ora julgado", declarou o juiz.

Alice e Lucas se conheceram no dia 16 de agosto de 2020 em um bar, na Rua Miguel Lemos, em Copacabana, e foram para o apartamento da vítima, no mesmo bairro. No depoimento, a modelo trans contou que o acusado levou drogas para o apartamento e passou a agredi-la, depois de não conseguir concretizar o ato sexual. O agressor roubou R$ 4 mil que a vítima tinha guardado no apartamento.

"As circunstâncias do crime ensejam maior censurabilidade, eis que o proceder do réu foi excessivamente reprovável, tendo em vista a extrema má-fé e vilania do agente, utilizando-se da confiança e fragilidade física da vítima como meio de prática do crime, seduzindo-a falaciosamente para induzi-la a convidá-lo para dentro do seu apartamento onde ocorreu o crime", continuou o magistrado.

Janeiro Lilás

Para celebrar e dar luz à luta pelos direitos das pessoas trans, foi definido que o mês de janeiro seria inteiro dedicado à visibilidade dos transexuais. O Janeiro Lilás pretende sensibilizar a sociedade por mais reconhecimento das identidades de gênero, com o intuito de combater os estigmas e a violência sofridos pela população transexual e travesti.