Cariocas voltam a lotar praias após dias com recorde de calor no Rio

Movimentação na Praia do Arpoador, Zona Sul do Rio, foi intensa nesta quarta-feira (19) - Cleber Mendes/Agência O DIA

Movimentação na Praia do Arpoador, Zona Sul do Rio, foi intensa nesta quarta-feira (19)Cleber Mendes/Agência O DIA

Publicado 19/01/2022 17:20



Rio - Os cariocas podem não ter sentido, mas a quarta-feira registrou temperaturas um pouco mais amenas do que nos últimos dois dias. Segundo o Alerta Rio, a temperatura máxima foi de 35,1°C, às 14h30, em São Cristóvão, e maior sensação térmica chegou a 44,8ºC às 10h15min na Estação Santa Cruz. Na terça-feira, os cariocas tiveram a sensação que um maçarico havia sido ligado desde o início da manhã. A sensação térmica foi a maior registrada no ano, 50,8ºC, às 16h, na estação Barra/Riocentro . Já a temperatura máxima foi de 39,2°C, às 16h15, em Santa Cruz, também a maior do ano e do verão até o momento.

A diferença na temperatura nesta quarta-feira foi devido a um sistema de alta pressão. O céu esteve nublado a claro e não houve registro de chuva. Os ventos variaram de fracos a moderados. As boas condições fizeram com que banhistas ocupassem as areias da Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio, durante todo o dia. No período da tarde, a faixa de areia estava lotada, assim como aconteceu ontem na Praia do Leme, também na Zona Sul.

O Alerta Rio também informou que não há previsão de chuva até domingo. O céu segue entre parcialmente nublado a claro, com vento entre fraco a moderado durante a semana. Na quinta, feriado de São Sebastiao, padroeiro da cidade, os cariocas poderão aproveitar a praia novamente. A máxima prevista é de 35°C e mínima de 22°C. Na sexta, termômetros marcam entre 20°C e 34°C. No fim de semana nada muda. Tempo claro e dia de sol com mínima de 20°C e máxima de 36°C no sábado, e no domingo, termômetros ficam entre 37°C e 21°C.