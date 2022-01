Movimentação na Praia do Arpoador, Zona Sul do Rio, foi intensa nesta quarta-feira (19) - Cleber Mendes/Agência O DIA

Publicado 19/01/2022 17:51

Rio - Nos primeiros 15 dias do ano, período de fortes chuvas que causou estragos em todo o Estado, guarda-vidas do Corpo de Bombeiros do Rio realizaram 643 resgates no mar. O número é 38% menor quando comparado com o mesmo período do ano passado. Em 2021, o número de resgates na capital foi de 511, já neste ano o número caiu para 341. O mesmo aconteceu em Niterói e Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. Nessas cidades, o número de resgates em 2022 ficou em 47 e 121, respectivamente. Em 2021, foi de 230 resgates em Niterói e 217 em Cabo Frio.



A redução, segundo a corporação, está relacionada às estratégias de prevenção reforçadas com o implemento de bandeiras de sinalização e totens informativos nas praias.





Portanto, o planejamento estratégico da corporação para o período engloba a ampliação do efetivo empenhado na orla fluminense, por meio do pagamento do Regime Adicional de Serviço (RAS), além de investimentos de mais de R$3 milhões em viaturas e equipamentos. No entanto, o Corpo de Bombeiros estima que até março esse número tenha um aumento significativo da frequência de banhistas e do tráfego de embarcações em praias. Como mostrado pelo DIA, nesta quarta-feira e na terça-feira , cariocas enfrentaram um forte calor, chegando a bate recorde na temperatura e sensação térmica. Com isso, muitos banhistas lotaram as praias do Rio para curtir o dia de verão.

Rio enfrenta onda de calor

O Alerta Rio informou que a temperatura máxima e a sensação térmica bateram recorde pelo segundo dia consecutivo no município do Rio nesta terça-feira (18). Segundo dados oficiais, a máxima registrada foi de 39,2°C, às 16h15,em Santa Cruz, a maior do ano e do Verão até o momento. Já a sensação térmica chegou a 50,8°C, às 16h, na estação Barra/Riocentro, outro recorde da estação.



Recomendações do Corpo de Bombeiros RJ para evitar afogamentos:



- Procurar sempre locais próximos aos postos de guarda-vidas;

- Respeitar as placas e/ou bandeiras de sinalização;

- Perguntar ao guarda-vidas qual o local mais apropriado para o banho de mar;

- Não ingerir bebidas alcoólicas e entrar no mar;

- Evitar entrar na água logo após se alimentar;

- Não desviar a atenção das crianças. Vale identificá-las com nome e telefone para contato;

- Caso saiba e pretenda nadar, a orientação é praticar a atividade paralelamente à areia;

- Evitar locais que são conhecidos como points de surfistas. Desta forma, é possível prevenir acidentes com pranchas.