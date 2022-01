Placas na Lagoa em homenagem a crianças e policiais assassinados - Divulgação

Publicado 20/01/2022 08:58

Rio - Em memória das vítimas de violência na cidade do Rio de Janeiro, a ONG Rio de Paz, ligada à Organização das Nações Unidas, vai reinstalar nesta quinta-feira 66 placas com nomes de crianças e policiais mortos em confrontos. No último domingo, 16, um homem foi flagrado retirando as peças , que ficavam na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul.