Três estabelecimentos foram encontrados vendendo botijões acima do preço de mercado - Reprodução

Três estabelecimentos foram encontrados vendendo botijões acima do preço de mercadoReprodução

Publicado 24/01/2022 15:33

Rio - Policiais da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) realizam, nesta segunda-feira (24), uma operação contra a venda irregular de botijões de gás, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio. A comunidade é uma das que estão ocupadas pelo projeto Cidade Integrada, do Governo do Estado . Vídeos feitos no local mostram depósitos com as mercadorias. Em outra imagem, é possível ver um rapaz sendo conduzido à Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio.Foram identificados três estabelecimentos que vendem os botijões acima do preço de mercado. Até o momento, dois homem foram presos e encaminhados à DDSD. Além disso, cerca de 50 botijões de gás foram apreendidos.O foco da operação é evitar que a população da comunidade seja obrigada a pagar um preço maior pelo gás. Esse é um dos objetivos do Cidade Integrada , que também visa a regularização de serviços como internet e TV a cabo. O programa ainda começou, nesta segunda, as obras de saneamento e limpeza no Jacarezinho . Outras atividades como regularização do abastecimento de água e asfaltamento de ruas estão previstas no projeto.