Cariocas e turistas lotaram a praia do Pontal no Recreio, na Zona Oeste do Rio, neste domingo (23) - Luciola Villela/Agência O Dia

Publicado 24/01/2022 14:37

Rio - O feriado prolongado de São Sebastião deixou as praias cheias e deu bastante trabalho para os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio (CBMERJ). Entre quinta-feira (20) e domingo (23), a corporação realizou mais de 2.758 salvamentos marítimos em todo o litoral fluminense. Os guarda-vidas atuaram em 54.600 ações de prevenção e auxiliaram 402 crianças perdidas na orla do estado.



O 2º Grupamento Marítimo (2° GMar), na Barra da Tijuca, registrou 908 resgates no mar. O 3º Grupamento Marítimo (3° GMar), em Copacabana, fez 888 socorros e o 4° Grupamento Marítimo (4º GMar), em Itaipú, outros 265.



"Só neste domingo (23.01), foram registrados 1.483 afogamentos em todo o Estado. Estamos a postos em todo o litoral fluminense, com reforço de efetivo e equipamentos, para atuar de forma a evitar afogamentos e garantir a segurança dos banhistas que escolhem o Rio de Janeiro como opção de lazer, especialmente no Verão", afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.



Somente nos primeiros 15 dias de janeiro, o Corpo de Bombeiros do Rio realizou 643 resgates no mar . Se comparado ao número registrado neste domingo, de 1.483, houve um aumento de 130,7%.