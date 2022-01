Rapto de helicóptero

A Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas) deve indiciar Abelha por participação no sequestro do helicóptero usado na tentativa de resgate de presos, no Complexo de Bangu, em setembro do ano passado.Isso porque, no dia seguinte ao resgate frustrado, a dupla que estava no helicóptero fugiu para o Complexo da Penha. A reportagem apurou que eles teriam ficado somente um dia no local, escondidos.O Complexo da Penha também serviu de esconderijo para traficantes do Jacarezinho, no dia da implementação do programa Cidade Integrada, na comunidade, no dia 19 de janeiro.Adriano Souza de Freitas, o Chico Bento, chefe do tráfico do Jacaré, teria ido para o local após solicitar um carro por aplicativo. De lá, ele teria seguido para outra comunidade.