Após o crime, o bandido fugiu e a vítima foi deixada no local - Divulgação

Publicado 14/02/2022 14:11 | Atualizado 14/02/2022 16:39

Rio - Uma mulher foi estuprada por um bandido, na noite deste domingo (13), na Tijuca, Zona Norte do Rio. Por WhatsApp, a síndica encaminhou aos moradores de um prédio na Rua Henry Ford, local do crime, um alerta sobre o ocorrido. Identificada como Patricia, ela pediu que as pessoas evitassem sair do edifício em dias de pouco movimento, por conta da escalada de violência na região. Moradores do bairro também ressaltaram a falta de segurança nos arredores.

Segundo relatos, um homem de boné e máscara que estava com uma faca puxou a vítima para o jardim externo do prédio na rua e a violentou. Em seguida, o criminoso fugiu e a vítima foi deixada no local. Ainda conforme os moradores, ela foi encontrada por um vizinho e socorrida.

"Peço cuidado redobrado a todos, principalmente, ao entrar na garagem da Henry Ford. Evitem sair a pé em dias mais desertos como domingos e feriados", pediu a administradora do prédio.

A Polícia Militar foi acionada no local. A corporação informou que PMs do 6º BPM (Tijuca) auxiliaram a mulher e a equipe a conduziu inicialmente para a 19ª DP (Tijuca). Em seguida, os militares a encaminharam à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro, onde o caso foi registrado como estupro.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima recebeu encaminhamento para fazer um exame de corpo de delito. Agentes da Deam fazem buscas para coletar imagens de câmeras de segurança que auxiliem na identificação e colaborem na prisão do autor do crime.