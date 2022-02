Alerj - Alerj/Thiago Lontra

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta terça-feira, a criação do Dossiê Refugiados. O documento tem o objetivo de elaborar estatísticas sobre refugiados que são atendidos pelas políticas públicas no Rio de Janeiro. O Projeto de Lei 5.253/21 segue para o governador Cláudio Castro (PL), que tem até 15 dias úteis para aprová-lo ou vetá-lo.

Proposta pela deputada Dani Monteiro (PSol), presidente da de Direitos Humanos da Alerj, a medida usará dados como nacionalidade, sexo, idade, cor/raça, além da composição familiar, data de chegada e informações do CadÚnico. Além disso, o documento estudará a participação de programas sociais em ONGs ou governamental.

"O nosso país tem sido um destino muito solicitado por cidadãos latinoamericanos e africanos que fogem da guerra, da miséria, da fome ou da violação de direitos humanos e procura asilo aqui. Ao oferecer esse tipo de asilo humanitário, o nosso país tem que ser capaz de produzir políticas públicas de acolhimento, renda e assistência social para essas comunidades", comentou a deputada, que ainda fez referência ao congolês Moïse Kabagambe:

"A comunidade congolesa tem mais de 5 mil membros só no estado do Rio, um coletivo pulsante que existe na métrica do nosso estado. Precisamos ter dimensão do status de cidadania dessa população, das políticas de assistência que a atendem e como essas pessoas se mantêm no nosso estado".

Os dados dos refugiados serão obtidos a partir da base das Secretarias de Estado de Saúde (SES), de Educação (SEEDUC), de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e de organizações não governamentais (ONGs) que prestam atendimentos aos refugiados.

A proposta estipula que essas informações vão ser centralizadas na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e deverão ser disponibilizados ao acesso de qualquer cidadão pelo Diário Oficial do Poder Executivo e no site do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O PL também estipula que esses dados devem ser compartilhados ao cadastro unificado de informações da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.

