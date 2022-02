Detentas trabalham para transformar roupas piratas em doações para famílias de Petrópolis - Francisco Junior/ Ascom Seap

Publicado 18/02/2022

Rio - Centenas de mortos e desaparecidos, inúmeras famílias desabrigadas. As fortes chuvas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, deixaram um lastro de lama, destruição e tristeza, mas despertaram uma rede de solidariedade. Presos do Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, se dedicam para transformar roupas piratas em doação aos desabrigados da enchente. O material, cerca de 90 toneladas de calças, camisas e calçados, foi apreendido pela Operação Foco e estocado na Cidade da Polícia. Até o momento, mais de 100 pessoas foram mortas e pelo menos 114 desaparecidas A iniciativa é uma parceria entre a Vara de Execuções Penais (VEP) da Capital, as secretarias de Estado de Administração Penitenciária, de Polícia Civil e de Desenvolvimento Social e o RioSolidário. Cerca de 10 a 20 detentos trabalham no processo de descaracterização das roupas, que terão as etiquetas arrancadas e as marcas extraídas. A previsão é que a primeira remessa da doação siga para a cidade imperial neste sábado."Espera-se que essa iniciativa seja mais uma força na rede de solidariedade que se forma em prol das vítimas das chuvas de Petrópolis. É preciso unir todos os esforços disponíveis visando minimizar a dor e o sofrimento daqueles que foram atingidos nessa tragédia", destacou o juiz Bruno Rulière, da Vara de Execuções Penais.