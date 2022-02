Material apreendido - Divulgação

Publicado 18/02/2022 08:58 | Atualizado 18/02/2022 09:30

Rio - Uma denúncia anônima auxiliou policiais do 40ºBPM (Campo Grande), em conjunto com equipes da 35ªDP, também de Campo Grande, a localizarem um miliciano, na manhã desta sexta-feira. O criminoso foi encontrado em uma casa utilizada como desmanche de carros roubados na Rua Rodrigo de Abreu, no bairro da Zona Oeste do Rio. Outras duas pessoas que estavam no local também foram encaminhadas para a delegacia, sendo uma mulher e um adolescente.

Os policiais apreenderam uma pistola, munições, um colete, diversos artigos militares, quatro celulares, caixas de cigarro contrabandeadas e veículos roubados. O miliciano não teve a identidade revelada. Ocorrência a cargo da 35ªDP.

Força-tarefa contra milícias

A força-tarefa da Polícia Civil passou a marca de mil suspeitos de integrarem milícias presos em 2021. As prisões foram realizadas por agentes das delegacias especializadas e da Draco, em um trabalho que teve início em outubro de 2020. O recorde de prisões do tipo ocorreu em 2009, um ano após a CPI das Milícias, que levou à cadeia 246 criminosos.

"Quando a gente foi convidado pelo governador Cláudio Castro, uma das missões dadas foi o combate às milícias. Logo no início teve a eleição e foi criada a força-tarefa para evitar a criação de currais eleitorais. Hoje, nós chegamos à marca de mil presos. Hoje, o governador Cláudio Castro pode dizer que é o governo que mais prendeu milicianos", disse à reportagem o secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski.