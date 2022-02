Comerciantes começam limpeza em comércios da região de Petrópolis - AFP

Publicado 21/02/2022 14:48



Rio - Com o objetivo de ampliar o quadro de atuação emergencial em Petrópolis, Região Serrana do Rio, depois das fortes chuvas da última terça-feira (15), a prefeitura da cidade abriu seleção para contratação de Auxiliar de Serviços Gerais para os pontos de apoio. São 120 vagas disponíveis para atuação na limpeza e organização dos locais de acolhimento. Os interessados devem fazer o cadastro on-line neste link

Para se candidatar é necessário ter idade mínima de 21 anos; ter disponibilidade para ir presencialmente e realizar atendimentos às pessoas que estão nos pontos de apoio da Prefeitura; morar em Petrópolis; ter disponibilidade de atuação imediata.



Documentos necessários para apresentar:

- CPF/RG/PIS

- Comprovante de Residência

- Dados bancários



Após a seleção dos candidatos, a Secretaria de Assistência Social entrará em contato por e-mail para realizar a contratação presencialmente no Centro Administrativo, na Av. Barão do Rio Branco, 2.846.

Mutirão de limpeza na cidade

Mais de 450 garis do Rio e de Niterói subiram a serra neste domingo (20) para trabalhar em um mutirão de limpeza organizado pela prefeitura de Petrópolis. Após as fortes chuvas que atingiram o município, diversas vias ficaram cobertas de lama e destroços em razão das enchentes e deslizamentos de terras.

Neste domingo, os garis percorreram os bairros mais atingidos pelo temporal para retirar o acúmulo de lama e remover os entulhos deixados pela forte chuva da terça-feira passada. O mutirão de limpeza é organizado pela Frente Nacional dos Prefeitos, também com atuação da prefeitura do Rio e de Niterói.

Mais de 200 trabalhadores da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) de Niterói atuaram no mutirão de limpeza. O trabalho da equipe da Clin começou pela Rua do Imperador, no Centro Histórico da cidade, e se estendeu para outros pontos da cida. Os profissionais contaram com caminhão-pipa com jato d'água, maquinário, equipamentos e ferramentas nas regiões mais atingidas pelas chuvas.