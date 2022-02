Mãe de Moïse relatou desaparecimento do caderno em depoimento do último dia 2 - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 23/02/2022 12:03

Rio - A mãe de Moïse Kabagambe, de 24 anos, Lotsove Lolo Lavy Ivone, contou em depoimento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), no dia 2 de fevereiro, que um caderno com anotações das vendas que o filho fazia em quiosques desapareceu após sua morte. O congolês foi espancado por três homens no quiosque Tropicália, na orla da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no último dia 24, e não resistiu aos ferimentos.



De acordo com a mãe da vítima, Moïse trabalhava nos quiosques em regime de comissão e o pagamento, normalmente, era realizado no final do dia, mas as vendas feitas por cartão de crédito costumavam ter o pagamento postergado. Na oitiva, ela não soube confirmar se seu filho tinha valores a receber do quiosque Tropicália, nem se estaria indo ao local para cobrar qualquer dívida.

Segundo o depoimento do irmão do congolês, Djodjo Baraka Kabagambe, na mesma ocasião, Moïse contou, na manhã anterior ao crime, que estava indo trabalhar e cobrar dois dias de pagamento do quiosque Tropicália que lhe era devido. Ainda segundo Djodjo, as reclamações sobre o pagamento por seus serviços no Tropicália eram recorrentes e Moïse se queixava que sempre era pago com menos do que o combinado.

Entretanto, a versão apresentada pelos três denunciados pela morte da vítima, Fábio Pirineus da Silva, o Bello, Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca, o Dezenove, e Brendon Alexander Luz da Silva, o Tota, é de que o congolês estava bêbado e tinha tentado roubar bebida do Tropicália antes de ser agredido. Os denunciados disseram ainda que não haviam pagamentos em atrasados e que Moïse sempre arrumava confusão com os banhistas e com os trabalhadores dos quiosques. Eles negaram que as agressões foram motivadas por racismo ou por ele ser estrangeiro.





No documento, a juíza explicita que há indícios de que o crime foi praticado por "motivo fútil", já que aconteceu após uma discussão e que teve "emprego de meio cruel haja vista as agressões bárbaras" contra Moïse. Os denunciados têm até dez dias para apresentar uma resposta escrita e apresentar documentos que possam embasar a defesa.



Crime que chocou o país



Moïse Kabagambe, 24 anos, trabalhava no quiosque Tropicália na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele foi espancado e morto por Fábio Pirineus da Silva, Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca e Brendon Luz da Silva na noite do último dia 24 de janeiro. Os três homens agrediram o jovem com socos e chutes, golpes de taco de beisebol e pauladas.



O motivo, de acordo com relatos colhidos pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCRJ), foi um desentendimento após Moïse cobrar valores de duas diárias de trabalho no quiosque. O crime gerou grande comoção com repercussão nacional e internacional, protestos e até relatos de ameaças de familiares do jovem congolês que chegaram a dizer que teriam sido inibidos ao ir até o local onde fica o quiosque para protestar e mostrar a indignação pelo assassinato brutal de Moïse.



Organizações de Defesa dos Direitos Humanos, Grupos Antirracistas e outras entidades de grande importância, bem como artistas e autoridades foram às redes sociais protestar contra o crime. O caso chamou a atenção das autoridades sobre condições de trabalho insalubre, maus tratos, abusos e não cumprimento de leis trabalhistas para com os imigrantes que residem na capital fluminense, que vieram para cá fugindo de guerras e conflitos políticos na esperança de um recomeço no Brasil.



O administrador do Tropicália, Carlos Fábio da Silva Muzi, disse, também em depoimento à especializada, que conheceu o congolês em 2019, quando ele passou a fazer serviços esporádicos no quiosque, e que nem sempre aparecia para trabalhar. De acordo com Carlos Fábio, a vítima chegou a trabalhar no Tropicália no início deste ano, mas foi dispensado no dia 19 de janeiro por estar trabalhando alcoolizado. Ele também negou qualquer dívida com Moïse. Entretanto, a versão dada por um primo do jovem, Gabie Nzazi N Sele, é de que ele era brincalhão e comunicativo, mas não era agressivo e não costumava se meter em brigas.