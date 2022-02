5ª edição da FestRio será a primeira presencial desde 2019 - Divulgação / FIERJ

5ª edição da FestRio será a primeira presencial desde 2019Divulgação / FIERJ

Publicado 24/02/2022 14:50

Rio - A 5ª edição da FestRio, tradicional festa judaica promovida pela Federação Israelita do Estado, a FIERJ, será o primeiro evento do calendário oficial da cidade a ser realizado em 2022. A festa acontecerá no dia 20 março, entre 10h e 20h, na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, celebrando a cultura judaica.

O evento contará com mais de 60 barracas, que trarão ao público um gostinho da cultura judaica, com pratos da culinária típica e artesanatos. Um palco central será montado, onde vão acontecer shows, apresentações de dança e atividades para o público infantil. Além disso, palestras e mesas de debate acontecerão ao longo do dia, colocando em pauta temas acerca do Holocausto, que tem movimentado amplas discussões na mídia e na sociedade. Uma barraca do RioSolidario também estará presente no evento arrecadando doações para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social.

Com o adiamento das comemorações oficiais do Carnaval, que acontecerão em abril, a FestRio vai representar a retomada das festas de rua na cidade do Rio. Essa é a primeira edição presencial do evento desde outubro de 2019. Em 2020, a comemoração não aconteceu por conta da pandemia. Já no ano passado, a FestRio foi realizada de modo virtual. Neste ano, com a queda dos índices da pandemia, a festa vai acontecer de acordo com o protocolo de prevenção da covid-19 e promete trazer muita alegria aos cariocas.