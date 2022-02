Presos na noite desta quinta - Reprodução

Publicado 25/02/2022 07:44 | Atualizado 25/02/2022 09:43

Rio - Uma ação da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO-IE) prendeu seis suspeitos de integrar a cúpula da milícia de Rio das Pedras, na Zona Oeste da cidade, na noite desta quinta (24). Os presos foram identificados como Fabiano Cordeiro, o “Mágico”, João Henrique Pedro da Silva, conhecido como “Pezão”, Rodrigo Bastos Moraes, o “Digão”, Daniel Crichigno, vulgo “Buiu”, Marcos Alves de Souza e Irlan Andrade dos Santos.

Contra o criminoso conhecido como Digão, havia dois mandados de prisão pendentes, pelos crimes de organização criminosa, constituição de milícia privada e roubo majorado. Segundo dados da Seção de Inteligência Policial, ele também teria participação na milícia da comunidade do Campinho, no bairro de mesmo nome.

De acordo com a especializada, Mágico seria um dos líderes locais, junto com Pezão. Apesar da proximidade com o miliciano Tandera, o grupo paramilitar da comunidade tem autonomia para agir sozinha sendo uma das mais antigas da capital.

As investigações são realizadas há pelo menos dois meses por meio de um trabalho de mapeamento e monitoramento da organização criminosa que atua na comunidade de Rio das Pedras. A ação é coordenada pelo delegado titular da especializada, Thiago Neves e faz parte do programa Cidade Integrada.



Durante período de investigação, segundo a Civil, diversas ações de inteligência foram realizadas, inclusive, dentro da própria comunidade, para que a Polícia Civil atingisse todas as lideranças da milícia no local. Os seis presos foram autuados por porte ilegal de arma e constituição de milícia.



Além dos seis suspeitos foram apreendidas três armas de fogo, diversas munições, três motocicletas, uma caminhonete blindada, cadernos com anotações de contabilidade do grupo criminoso e um rádio transmissor. Os suspeitos que estavam armados tentaram fugir, mas foram capturados pelos policiais da Draco.



A especializada destacou que tanto a Zona Oeste, quanto a Baixada Fluminense, estão sendo monitoradas diariamente, por agentes da unidade, com o objetivo de enfraquecer e liquidar as milícias locais.