Romenas procuradas pela Interpol são presas pela PF em Copacabana, no Rio de Janeiro - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 25/02/2022 14:19

Rio - A Polícia Federal (PF) prendeu, na tarde desta quinta-feira (24), em Copacabana, Zona Sul do Rio, duas cidadãs da Romênia que estavam na lista de Difusão Vermelha da Interpol. Condenadas por tráfico humano, as mulheres, que são mãe e filha, eram foragidas da justiça romena.



O Supremo Tribunal Federal (STF) expediu o mandado de prisão preventiva para fins de extradição, cumprido pela PF. As criminosas foram encaminhadas ao sistema prisional no Rio de Janeiro e ficarão detidas até a extradição definitiva para a Romênia.

As autoridades do país do Leste Europeu decretaram a prisão das mulheres pela prática dos crimes de tráfico humano, exploração sexual de mulheres e organização criminosa. A localização das estrangeiras foi realizada graças à colaboração entre a Polícia Federal e a Interpol.