Homem atira contra trabalhador que pediu informação na rua e é preso em flagrante por policiais de Seropédica - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 25/02/2022 15:18 | Atualizado 25/02/2022 15:22

Rio - Um homem identificado como David Graciano Lima foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (24), suspeito de tentar matar um funcionário de uma concessionária de energia elétrica que procurava um endereço para fazer reparo, em Seropédica, na Baixada Fluminense.

De acordo com os policiais da 48ª DP (Seropédica), o criminoso se irritou quando o trabalhador, dentro do veículo com adesivo da Light, o abordou duas vezes para pedir informações. Ele então disparou duas vezes contra a vítima. Um dos disparos atingiu a porta do motorista.

O funcionário não foi atingido e conseguiu fugir em seguida. O autor dos disparos foi preso horas depois, em casa, e de posse da arma, uma pistola 9mm, utilizada para atingir o trabalhador. Ainda segundo a Polícia Civil, os agentes conseguiram localizar o homem pelas características físicas dele e informações de inteligência.

Ele foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil.