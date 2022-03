Rio de Janeiro

Bombeiros retomam buscas por desaparecidos em Paquetá e na Praia da Macumba

Anois de Morais, de 57 anos, estava em uma embarcação que naufragou na Baía de Guanabara, no domingo (27). No último sábado (26), o pescador Anderson da Silva foi levado pelo mar no Recreio

Publicado 01/03/2022 08:11 | Atualizado há 2 horas