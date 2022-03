O Detran-RJ liberou o cronograma de licenciamento de veículos no estado do Rio - Divulgação/ Detran-RJ

O Detran-RJ liberou o cronograma de licenciamento de veículos no estado do RioDivulgação/ Detran-RJ

Publicado 02/03/2022 14:05 | Atualizado 02/03/2022 16:03

Rio - O calendário de licenciamento de veículos no Estado do Rio, referente ao ano de 2022, foi divulgado nesta quarta-feira (2) pelo Detran-RJ. De acordo com a Portaria 6.176, publicada no Diário Oficial do Estado, motoristas e proprietários de automóveis fluminenses poderão solicitar a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e) em uma unidade de atendimento do órgão ou acessando o documento virtual nas plataformas digitais do próprio Detran-RJ ou da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

O cronograma estabelece um prazo para a emissão do CRLV-e, de acordo com o final de placa do automóvel. O primeiro passo é o pagamento da Guia de Regularização de Taxas (GRT). No estado do Rio, o não pagamento do do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e de multas não impedem o licenciamento. A taxa pelo seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestre (DPVAT) não será cobrada em 2022.



Confira o calendário de 2022:

- Finais de placa 1 e 2: até 30/09



- Finais de placa 3, 4 e 5: até 31/10



- Finais de placa 6, 7 e 8: até 30/11



- Finais de placa 9 e 0: até 31/12



Após essas datas citada acima, os veículos que não emitirem o CRLV-e 2022 estarão em situação irregular.