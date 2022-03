Filho de Mussum, Igor Palhano foi impedido de sair de shopping em moto e denunciou caso de racismo - Reprodução

Filho de Mussum, Igor Palhano foi impedido de sair de shopping em moto e denunciou caso de racismoReprodução

Publicado 04/03/2022 10:16 | Atualizado 04/03/2022 12:02

Rio - Após denunciar ter sofrido racismo no Park Shopping Jacarepaguá , o filho do humorista Mussum (1941-94) Igor Palhano, 30, vai registrar a ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), no Centro do Rio, nesta sexta-feira. Posteriormente, o dentista vai retornar com seu advogado ao shopping. Segundo a defesa da vítima, o estabelecimento pediu para entrar em contato com o filho de Mussum. Os dois vão analisar como será a conversa para tomar as medidas cabíveis.

Igor Palhano vai fazer o registro de ocorrência no início da tarde desta sexta-feira. Ele conta que decidiu registrar para colaborar para que a situação não aconteça com ele de novo ou com outra pessoa.



"Vou fazer esse registro porque um crime foi cometido e eu não tenho como ficar calado. Eu tenho que ter pelo menos um documento confirmando que isso aconteceu porque, se não, acaba ficando a palavra do shopping contra a minha. Preciso correr atrás do direito porque não fui a primeira pessoa. Acho que tem muita gente que passou por isso antes de mim também", afirma.



O dentista ressaltou que outras vítimas podem ter sofrido racismo, mas não tiveram apoio para levar o caso adiante. " Nem todo mundo que sofreu isso pode correr atrás, ou, quando tentou, não teve êxito. Então, pelo menos, estou tendo apoio e tenho que fazer isso de qualquer forma. Não é por dinheiro, ou fama. É por pleno direito de isso não acontecer mais. Não quero que isso aconteça de novo comigo nunca mai", diz Igor Palhano.

Igor Palhano, 30, usou suas redes sociais para denunciar na noite de quarta-feira que foi vítima de racismo no Park Shopping Jacarepaguá. O dentista contou que foi abordado por seguranças que não o deixaram sair do estabelecimento de motocicleta mesmo após a entrega de habilitação e documento do veículo. O caso durou cerca de trinta minutos, entre 21h30 e 22h.

O segundo mais novo, dos cinco filhos de Mussum, Igor conta que sempre teve a referência negra do pai, mas foi criado pela mãe e padrasto brancos. Ele nunca havia passado por uma situação tão violenta, em que teve o direito de ir e vir violado mesmo com a documentação em dia.

"Nunca passei por isso por ser dentista, ser filho de quem sou, mas mesmo tendo condição a gente passa por esse problema. Meu pai brincava com isso (com a questão do racismo). Ele tirava o humor para conscientizar as pessoas. Isso acontece com muita gente, mas eu tenho voz e vou encaminhar o caso da melhor forma possível", afirmou.

Mesmo após conferir a documentação da moto, um segurança afirmou que Igor não poderia sair do shopping, alegando medidas de segurança. Após estacionar a moto, Igor procurou a central de atendimento ao cliente, mas, segundo ele, não havia ninguém para atendê-lo. Outro segurança negro o perguntou se poderia ajudar e concordou que a conduta não teria sido a mesma se ele fosse branco. Igor afirmou que após um período impedido de sair do local, foi escoltado até a saída por quatro seguranças.

O ParkJacarepaguá não apresentou nesta sexta-feira atualizações do caso. Na quinta-feira, o shopping afirmou em nota que apura o caso internamente. "A administração do shopping informa que está apurando o caso internamente. A empresa esclarece ainda que repudia qualquer tipo de discriminação", diz o texto.

Mussum é homenageado em Carnaval e no cinema



Antônio Carlos Bernardes, o Mussum, completaria 80 anos no ano passado. O humorista dos 'Trapalhões' e sambista fundador do grupo 'Originais do Samba' será homenageado neste Carnaval pela escola Lins Imperial, da Série Ouro (antigo grupo de acesso). Mangueirense, o artista nasceu no Lins, na Zona Norte do Rio. Filho de empregada doméstica, ele virou um ícone da televisão. A personalidade também será representada nas telinhas. O ator Ailton Graça vai interpretar Mussum no longa-metragem 'Mussum, o Filmis', que está sendo produzido e ainda não tem data de estreia divulgada.