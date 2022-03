buscas iniciaram às 7h nas praias do Recreio e Macumba - Ricardo Cassiano

Publicado 04/03/2022 10:39 | Atualizado 04/03/2022 13:21

Rio - O Corpo de Bombeiros retomou nesta sexta-feira (04) as buscas por William Mattozo, de 32 anos, e Anderson da Silva, de 34, que desapareceram no mar do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. A procura iniciou às 7h nas praias do Recreio e Macumba, onde as vítimas teriam sumido. Os militares vêm utilizando motos aquáticas e botes para tentar encontrar os desaparecidos.

Na noite desta terça-feira de carnaval, por volta das 21h40, William nadava na altura do Posto 12 da Praia do Recreio quando se afogou e desapareceu no mar. As buscas começaram na mesma noite e já duram quatro dias. Até o presente momento, bombeiros não tiveram nenhum sinal da vítima.

Já Anderson sumiu no último sábado após ser atingido por um onda, enquanto pescava em cima de uma pedra, na Praia da Macumba, também no Recreio. Ele está sendo procurado desde domingo por equipes da Barra da Tijuca e de Copacabana, mas até o momento não foi encontrado.