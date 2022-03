Três criminosos são presos por furtar baterias de postes movidos a energia solar em Seropédica - Reprodução Twitter

Publicado 04/03/2022 13:04 | Atualizado 04/03/2022 13:20

Rio - Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) prenderam, nesta sexta-feira, três criminosos que furtavam baterias dos postes de iluminação pública movidos a energia solar na divisa da RJ-125 com RJ-109, em Seropédica, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam policiamento pela RJ-125 quando avistaram um carro parado na via e três criminosos em atitude suspeita, desembarcados ao lado do veículo. Ao abordar os suspeitos e realizar uma busca no carro, os policiais encontraram 12 baterias de luz solar, ferramentas e uma escada de corda.

A ocorrência foi encaminhada à 48ªDP (Seropédica) e, posteriormente, à 52ªDP (Nova Iguaçu), onde permanece em andamento.