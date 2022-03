Os bombeiros retomaram as buscas pelos desparecidos nesta sexta - Foto: Reprodução Redes sociais

Publicado 04/03/2022 12:33 | Atualizado 04/03/2022 13:21

Rio - Após o naufrágio de uma embarcação na última segunda-feira (1º) , bombeiros seguem nesta sexta (04) com as buscas por dois homens desaparecidos, que estavam a bordo do barco, em Angra dos Reis, na Costa Verde. A identidade deles ainda é desconhecida. Outras quatro vítimas foram resgatadas no mesmo dia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas de hoje se concentram nas proximidades da Ilha do Jorge Greco.