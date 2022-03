Só este ano, já ocorreram 30 acidentes no sistema BRT provocados por infrações de motoristas de outros veículos - MOBI - Rio / Divulgação

Só este ano, já ocorreram 30 acidentes no sistema BRT provocados por infrações de motoristas de outros veículosMOBI - Rio / Divulgação

Publicado 10/03/2022 10:57

Rio - Um motociclista avançou o sinal vermelho e bateu na lateral de um ônibus articulado da linha 46 na manhã desta quinta-feira (3), próximo à estação Curicica, Zona Oeste do Rio, no corredor Transcarioca. O condutor da moto ficou ferido e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. As informações foram divulgadas pela MOBI-Rio.

Os passageiros do articulado foram indicados a embarcar em outro para seguir viagem. Ainda de acordo com a MOBI-Rio, só este ano, já ocorreram 30 acidentes no sistema BRT provocados por infrações de motoristas de outros veículos.

Em 2021, foram 178, sendo 75 de conversão proibida, causando um prejuízo de mais de R$ 120 mil em danos de articulados envolvidos nos acidentes. Em cada colisão desse tipo, um ônibus articulado do BRT pode levar em média quatro dias para voltar à operação, prejudicando os passageiros do sistema.