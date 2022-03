16º BPM (Olaria) - Reprodução / Google Street View

16º BPM (Olaria)Reprodução / Google Street View

Publicado 11/03/2022 06:51 | Atualizado 11/03/2022 07:38

Rio - Policiais do 16°BPM (Olaria), em conjunto com equipes do 1º Comanda de Policiamento de Área (1CPA) realizam uma operação nas comunidades Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas, que fazem parte do Complexo de Israel, em Cordovil, na Zona Norte, na manhã desta sexta-feira. A corporação ainda não disse o motivo da ação. Também não há informações sobre prisões, feridos ou apreensões.



Em fevereiro, Caio Douglas do Nascimento, de 17 anos, foi baleado , na Estrada do Porto Velho, em Cordovil, Zona Norte do Rio. De acordo com a PM, o rapaz estava com a mãe em um carro voltando de Magé e indo para Irajá. Eles erraram o caminho e entraram na Cidade Alta. Nesse momento, bandidos disparam contra o veículo. A mulher não se feriu.

"Meu filho é um milagre. Obrigada a todos pelas mensagens! Vamos manter nossas orações", disse.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o adolescente segue em estado grave nesta sexta-feira. Mesmo com o quadro clínico delicado, a mãe afirmou nas redes sociais que o rapaz já acordou do coma e tem apresentado melhoras a cada dia.

Ainda em suas redes, Alexsandra postou um vídeo em que o cantor Xande de Pilares faz uma homenagem a Caio, desejando que o jovem se recupere logo. Nas imagens, o artista aparece tocando um violão e cantando um verso que compôs para o rapaz. "É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar", afirmou Xande, fazendo alusão ao sucesso 'Ta Escrito', do Grupo Revelação, que integrou de 1991 até 2014.