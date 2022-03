Rodrigo Alves Guimarães teria sido alvo de mais de 200 tiros - Reprodução de imagem

Publicado 14/03/2022 20:42 | Atualizado 15/03/2022 09:57

Rio - Um homem foi executado a tiros, na tarde desta segunda-feira, no bairro Jardins, em Seropédica, Região Metropolitana do Rio. Rodrigo Alves Guimarães foi encontrado morto dentro de seu carro, que tinha centenas de marcas de disparos.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) fez uma perícia no local em busca de informações e testemunhas que ajudem na identificação dos autores do crime. Os agentes também apuram a motivação da execução de Rodriguinho.

Imagens feitas por curiosos após o ataque mostram o veículo atingido por centenas de disparos. O veículo seria blindado, mas o ataque foi tão violento que o reforço não resistiu e os tiros atingiram Rodrigo.

No registro, também chama atenção a quantidade de perfurações na lataria do veículo. Algumas delas, aparentam ser de armas de diferentes calibres.

Ainda não há informações sobre a data e local de enterro da vítima.

Inicialmente informações davam conta de que a vítima seria assessor especial do prefeito de Seropédica. Procurada, a prefeitura negou qualquer relação com Rodrigo Alves Guimarães, ressaltando que nunca teve vínculo empregatício, empresarial ou de qualquer outra natureza com a Prefeitura de Seropédica.