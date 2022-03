O mutirão irá acontecer das 10h às 17h, no Centro de Cidadania LGBT da Baixada - Divulgação

Rio - O projeto TransVida realizará um mutirão nesta quarta-feira (16), das 10h às 17h, para retificar o nome civil de pessoas trans em Duque de Caxias, na Baixada. A ação acontece no Centro de Cidadania LGBT da Baixada, localizado no terminal rodoviário da cidade.

O projeto tem como foco a empregabilidade de pessoas trans. Segundo os responsáveis pela iniciativa, uma grande barreira que travestis e transexuais enfrentam para a contratação por empresas é a do documento civil, que leva contratantes a desistirem de candidatos por terem um nome não correspondente à identidade de gênero.

Desde o final de 2021, o TransVida vem atuando para encurtar o tempo de espera pela mudança do nome até a solução definitiva. No ano passado, 70 pessoas foram atendidas. A maioria já teve o processo concluído. A expectativa da ação é atender o dobro de pessoas em 2022.

Ao longo de 2021 , os mutirões foram realizados na sede da ONG, no Centro do Rio, de forma gratuita. Buscando democratizar ainda mais o acesso ao serviço, o TransVida iniciou em 2022 o mutirão itinerante.

O TransVida foi criado e é coordenado pela advogada transexual Maria Eduarda Aguiar. Ela também é presidente do Grupo Pela Vidda, ONG que também atua junto à população com HIV e Aids. Aguiar participou, ainda, da defesa da criminalização da homofobia e transfobia no Supremo Tribunal Federal.