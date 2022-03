PM ficou 12 dias internado, mas não resistiu aos ferimentos - Reprodução/TV Globo

Publicado 16/03/2022 10:19

O militar era lotado no 12º BPM (Niterói) e estava na corporação desde novembro de 2002. O segundo sargento era casado e deixa dois filhos. Ele estava de folga em um bar da Rua Clara Borges de Souza, quando homens passaram atirando contra o estabelecimento de dentro de um veículo. O PM foi encontrado ferido com um disparo na cabeça e foi socorrido em estado gravíssimo para o HEAT, no bairro do Colubandê, em São Gonçalo, também na Região Metropolitana.

Fábio permaneceu em estado grave durante toda a internação. Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do segundo sargento e informou que o comando do batalhão de Niterói "está prestando toda a assistência aos familiares." A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investiga o caso. Uma das linhas de investigação é de que o crime teria acontecido por causa de uma disputa entre milicianos da região. Além do PM, outras três pessoas morrem vítimas do ataque.