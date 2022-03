As ruas de diversos bairros de Angra ficaram totalmente alagadas devido às fortes chuvas e a maré alta registrada na tarde deste domingo - Reprodução

Publicado 21/03/2022 11:21 | Atualizado 21/03/2022 11:59

Rio - O temporal que atingiu a cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde, causou alagamentos, deslizamentos de terras e evacuação de diversas áreas do município entre a tarde de domingo (20) e a madrugada desta segunda-feira (21). Por conta do risco de novos deslizamentos, 29 bairros receberam aviso de evacuação e em outros 12 a sirene de emergência foi acionada.

De acordo com a Defesa Civil, o total de chuva em 12h chegou a 271,69 milímetros. Na cidade, os bombeiros atenderam a diversas ocorrências de retiradas de pessoas em pontos de alagamentos e cortes de árvores caídas.

Os locais mais atingidos pelo temporal foram os bairros Balneário, Belém e Pontal. Por conta dos estragos causados no município, as aulas na rede municipal foram suspensas nesta segunda-feira como medida de prevenção.

Moradores do Morro do Santo Antônio, próximo ao Centro, registraram o enorme volume de água que descia nas encostas entre as casas.

A Prefeitura de Angra abriu cinco pontos de apoio para receber os moradores das regiões que foram evacuadas e que moram em áreas de risco em cinco locais: Escola Municipal Tânia Rita, no bairro Belém; Escola Municipal Princesa Izabel, no bairro Belém; Escola Municipal José Américo Lomeu, no Morro do Abel; Escola Municipal Regina Célia Monteiro, no Morro do Carmo; e Escola Municipal Zita de Oliveira, no bairro Sapinhatuba lll. A Defesa Civil informou que, em caso de emergência, entrem em contato pelos telefones 199 ou (24) 33654588.Até o momento da publicação desta matéria, não havia informações sobre feridos na cidade.ProvetáAraçatibaPraia VermelhaJacuecangaMorro do MorenoLambicadaPraia do MachadoMonsuabaÁgua SantaParaísoBiscaiaMarinasSapinhatuba lllPraia do JardimVila VelhaCamorimGamboa do BelémSerra D'águaZungúMonte CasteloSapinhatuba lParque das PalmeirasMorro da CruzMorro da GlóriaMorro da Glória llBalneárioMorro do TatuMorro do PerezCamorim Pequeno