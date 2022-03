Fachada da Uerj - Divulgação

Publicado 28/03/2022 08:00

Rio - Na última sexta-feira, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) deu início ao Ano Comemorativo Darcy Ribeiro, ano que marca o centenário do sociólogo, antropólogo, professor, escritor, indigenista e membro da Academia Brasileira de Letras, que nos deixou em 1997. No mesmo dia, a universidade deu continuidade ao seu projeto de tornar mais acessível o ingresso da população fluminense à graduação e a oportunidades de lazer e cultura por todo o Estado. Desta vez, foi fechado o acordo de cooperação com a Prefeitura de Itaguaí.

A parceria prevê a realização de um vestibular social e a oferta de oficinas nas áreas de educação física, lazer, arte, cultura e educação. As atividades devem começar no início de abril. Todas as oficinas serão financiadas pela Uerj, cabendo ao município a contrapartida de ceder os equipamentos para a realização das atividades. O documento foi assinado, na sede do Executivo Municipal, pelo prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira e o reitor da Uerj, Ricardo Lodi. O acordo terá vigência até de janeiro de 2024, podendo ser prorrogado.

O reitor da universidade lembrou que a instituição é estadual, e que pretende estar presente no maior número possível de cidades. “A Uerj é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem que se fazer presente em diferentes territórios. Depois de muitas dificuldades enfrentadas durante a pandemia, estamos retomando nosso projeto de interiorização, investindo na extensão educacional, tendo em vista a importância de se estabelecer esse elo com a sociedade", declarou Ricardo Lodi.

Algumas outras cidades que assinaram recentemente acordo de cooperação com a Uerj foram Cabo Frio, Resende e Barra Mansa. Nessa útlima, foi criado um Polo de Extensão e Cultura.