Publicado 28/03/2022 06:41 | Atualizado 28/03/2022 08:55

Rio - A Tijuca registrou mais um episódio de violência na madrugada desta segunda-feira (28). O caso aconteceu na Praça Lamartine Babo, na esquina entre a Avenida Maracanã e a Rua Barão de Mesquita, próximo do 1º Batalhão de Polícia do Exército. Homens tentaram roubar um carro de luxo e foram surpreendidos por policiais militares.

Os criminosos chegaram a render a vítima e entrar no veículo, mas o carro não deu partida por conta de um bloqueio de segurança. Os bandidos então foram atrás do motorista, mas policiais militares chegaram no local e dispararam contra os criminosos.



Os homens fugiram no carro usado para o crime. Ninguém ficou ferido.

Testemunhas filmaram quando os policiais iniciam os disparos. Outros carros passavam pela via.

Policiais militares surpreendem bandidos durante tentativa de roubo de carro na Tijuca

A Polícia Militar informou que, no início da madrugada desta segunda-feira (28), policiais militares do 6ºBPM (Tijuca) foram à Rua Doutor Satamini para verificar uma possível manifestação, quando se depararam com um roubo a veículo em andamento na Rua Barão de Mesquita, esquina com Av. Maracanã. Ao avistarem a viatura, os criminosos efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais e houve confronto. Os criminosos fugiram. Não houve feridos. A ocorrência foi encaminhada para a 19ªDP (Tijuca).

De acordo com a 19ª DP (Tijuca), a vítima ainda não procurou a delegacia para registrar ocorrência, mas os agentes iniciaram as investigações após a veiculação das imagens nas redes sociais. Os policiais realizam diligências para coletar imagens de câmeras de monitoramento da região, a fim de apurar a dinâmica do crime e identificar os autores.

Uma testemunha do confronto afirmou, em sua conta no Twitter, que nunca ouviu tiros tão de perto. "Estamos aqui na Tijuca hoje. Bala comeu solta agora há pouco - altura do batalhão do exército na Av. Maracanã. Nunca ouvi tiros tão de perto, deitamos no chão... Que pânico", escreveu. "Rolou tiroteio aqui fora do quartel , Tijuca tá f***, hein, rapaziada", escreveu outro usuário.

Outros casos

Neste domingo, familiares e amigos se despediram do farmacêutico Carlos Alexandre Rezende, de 40 anos, sob forte comoção. Ele foi vítima de latrocínio na última sexta-feira na Rua São Francisco Xavier, na Tijuca, quando buscava sua namorada que vinha de São Paulo para passar o fim de semana com ele.

No sábado (26), dois criminosos foram presos no momento em que assaltavam pedestres na Rua Uruguai. De acordo com a PM, uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Andaraí passava pelo local quando viu os criminosos agindo. Durante uma tentativa de abordagem, os agentes foram atacados a tiros pela dupla e houve confronto.

Na ação, um suspeito foi atingido e socorrido ao Hospital Federal do Andaraí. Seu estado de saúde não foi divulgado. O segundo criminoso foi detido. Nenhum policial ficou ferido. Uma pistola foi apreendida, e a moto que os bandidos estavam, que era roubada, foi recuperada. A foi encaminhada para a 20ª DP (Vila Isabel).