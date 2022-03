Tempo fica instável no Rio neste domingo - Marcos Porto / Agência O Dia

Tempo fica instável no Rio neste domingoMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 27/03/2022 12:07

Rio - Após o forte calor deste sábado (26), com a temperatura batendo na casa dos 37,6º C, o tempo ficará instável neste domingo no Rio. A partir desta tarde, há previsão de pancadas de chuva isoladas de intensidade moderada a forte por conta de áreas de instabilidade associadas à aproximação de uma frente fria, juntamente com o calor e a elevada disponibilidade de umidade.

"A frente que se aproxima não irá chegar na cidade trazendo uma massa de ar frio. Ela passará pelo oceano e também irá influenciar o tempo na segunda-feira. Porém, as temperaturas já caem um pouco devido ao aumento de nebulosidade e voltam a subir a partir de quarta-feira. Para hoje, a previsão é de pancadas de chuva isoladas, ou seja, pode chover em um ponto da cidade e em outro não. Mas o caráter da chuva é de intensidade moderada a forte, portanto é importante ficar atento às atualizações", explica a meteorologista do Alerta Rio, Raquel Franco.

Ao longo deste domingo, o céu ficará parcialmente nublado a nublado e os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h), sendo mais intensos durante as pancadas. As temperaturas se manterão elevadas e estáveis, com máxima prevista de 35°C.