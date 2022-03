Homem é morto em acidente de trânsito na Estrada do Tindiba, na Taquara, Zona Oeste do Rio - Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Publicado 28/03/2022 08:46 | Atualizado 28/03/2022 10:27

Rio - Um homem morreu na madrugada desta segunda-feira (28) em um acidente de Taquara, Zona Oeste do Rio. O corpo foi removido do local por volta de 8h10, na esquina da Rua André Rocha com a Estrada do Tindiba.

Segundo os Bombeiros, uma colisão entre um carro e uma moto deixou duas vítimas no local. Um homem que aparentava ter cerca de 35 anos morreu no local. Ele estava sem identificação e era o condutor da motocicleta. O jovem Pedro Luís Batista, de 24 anos, estava na garupa e foi socorrido ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge informa que o paciente apresenta quadro de saúde estável.

O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) e as investigações estão em andamento para apurar todos os fatos.