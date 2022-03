Um mesmo quiosque já chegou a ser arrombado 20 vezes nos últimos dois anos - Reprodução

Publicado 29/03/2022 20:58

Rio - Donos de quiosques localizados na Praia de Charitas, em Niterói, reclamam dos constantes assaltos que vêm sofrendo quase diariamente na região, que além de os deixarem inseguros, ainda causam enormes prejuízos aos seus estabelecimentos. Andriana Brito, de 45 anos, dona do Quiosque do Tricolor, teve seu comércio assaltado na madrugada desta terça-feira (29) e teme que a situação volte a acontecer. Segundo ela, o prejuízo ficou em cerca de R$ 330.



"Está insuportável a ação dos bandidos na orla de Charitas. Todo dia tem assalto na praia, o meu foi assaltado hoje, já tinham entrado nos quiosques 13 e 15 durante a madrugada. Está muito difícil, a gente não sabe o que fazer, a praia está abandonada" declara.



Outros estabelecimentos que atuam na orla também sofrem com a falta de segurança, como o R2, que já foi assaltado três vezes desde que reabriu após o período de fechamento por conta da Covid-19. Em uma delas, ocorrida já no início deste ano, os donos e clientes do quiosque foram surpreendidos por homens portando revólveres e tiveram os aparelhos celulares levados.



Nas imagens das câmeras de seguranças instaladas nos quiosques, é possível ver a ação dos bandidos que costumam atuar durante a madrugada, onde o movimento é bastante reduzido na região. Além de roubar dinheiro, os criminosos levam botijões de gás e itens de cozinha dos estabelecimentos.



Confira no vídeo:

Quiosques da orla da Praia de Charitas, em Niterói, viram alvos de assaltos diários. #ODia



Crédito: Reprodução / O Dia pic.twitter.com/slbNKXNYQt — Jornal O Dia (@jornalodia) March 29, 2022



Deisimar Ramos, de 52 anos, trabalha há mais de 20 anos no mesmo quiosque e assume que nunca vivenciou uma situação parecida com a que está ocorrendo desde o começo da pandemia. Ela conta que desde 2020, já passou por três assaltos no local e teve um prejuízo de mais de R$ 1 mil reais em um único episódio.



"Desde a pandemia estamos com problemas de furto nos quiosques, sempre que entram nós temos prejuízo com os artigos levados e temos que consertar as janelas e portas que eles danificam, enquanto o poder público segue omisso", denuncia.



No quiosque um, os criminosos levaram até mesmo as duas portas de inox que ficavam embaixo da pia, além de vinte caixas de cerveja. De acordo com os empresários do local, foram feitas ocorrências na maior parte dos casos envolvendo assaltos na região, mas a Polícia não resolve o problema de segurança do local, que segue abandonado e sendo o principal alvo para criminosos que atuam na cidade.