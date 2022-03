O Portal dos Procurados por meio do Disque Denúncia divulgou cartas para obter informações que possam levar à prisão de Jefferson Muniz Barreto, vulgo "Jeffinho" ou "Cabelinho" de 27 anos, responsável pela venda de drogas no Retiro de Maricá, em Maricá, Região Metropolitana - Foto: Divulgação / Portal dos Procurados - RJ

O Portal dos Procurados por meio do Disque Denúncia divulgou cartas para obter informações que possam levar à prisão de Jefferson Muniz Barreto, vulgo "Jeffinho" ou "Cabelinho" de 27 anos, responsável pela venda de drogas no Retiro de Maricá, em Maricá, Região MetropolitanaFoto: Divulgação / Portal dos Procurados - RJ

Publicado 29/03/2022 20:46

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta terça-feira (29), um cartaz para ajudar nas investigações da 82ª DP (Maricá) sobre o criminoso Jefferson Muniz Barreto, vulgo “Jeffinho” ou “Cabelinho” de 27 anos,

considerado foragido da Justiça. De acordo com o Disque Denúncia, o criminoso é o responsável pela venda de drogas no Retiro de Maricá, em Maricá, Região Metropolitana do Rio, e também é o articulador de diversos roubos na região.



Contra o criminoso Jefferson Muniz Barreto, constam três mandados de prisão por homicídio qualificado, roubo majorado por tráfico e condutas afins. O criminoso também responde por vários crimes de homicídio já relatados à Justiça e com pedido de prisão.



A polícia reforça que de acordo com as investigações feitas, Jefferson costuma se esconder na Comunidade do Salgueiro, Praia da Luz, em São Gonçalo, também na Região Metropolitana do Rio, sob a tutela do chefe de Antônio Hilário Ferreira, vulgo “Rabicó”, apontado como Chefe do Tráfico de Drogas da área e um dos traficantes mais procurados pela Polícia do Rio.



A 82ª DP e a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Maricá (DHNSM), encarregadas pelos inquéritos, aguardam qualquer tipo de denúncia, sobre o paradeiro de Jefferson Barreto e seus comparsas que podem estar escondidos no Complexo do Salgueiro ou em Maricá.

O Disque Denúncia informa que recebe informações, com anonimato garantido, sobre a localização Jeffinho e seus comparsas, nos seguintes canais de atendimento: