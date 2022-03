Rio entra em estágio de mobilização por causa de chuva forte - Arquivo / Fabio Costa / Agência O Dia

Rio entra em estágio de mobilização por causa de chuva forteArquivo / Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 31/03/2022 06:27 | Atualizado 31/03/2022 06:59

Rio - O município do Rio entrou em estágio de mobilização às 3h10 na madrugada desta quinta-feira. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), há previsão de chuva moderada a forte a partir desta tarde, acompanhadas de raios e de ventos moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h) a fortes (de 52 km/h a 76 km/h).

Entre 3h e 4h, houve registro de rajada de vento forte nas estações Forte de Copacabana (61,6 km/h), Marambaia (55,8 km/h) e Jacarepaguá (41,8 km/h).

Entre 3h45 e 4h, houve registro de chuva moderada em Santa Cruz, Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, na Zona Oeste, em outros pontos da cidade, como Anchieta, Tijuca, na Zona Norte, e Rocinha, na Zona Sul.

Na Avenida Maracanã uma queda de árvore na altura da Rua José Higino, no sentido Centro, chegou a interditar a via. Equipes da CET-Rio, bombeiros e Comlurb foram acionados e liberaram a pista.

O meteorologista Nilton Moraes explica que o tempo seguirá instável no município até domingo , com maior acumulado de chuva previsto para sexta-feira.

"Na sexta, com a passagem da frente fria, a previsão é de chuva moderada a forte durante todo o dia. Já no sábado, ventos úmidos do oceano ainda poderão causar chuva moderada a ocasionalmente forte. Os ventos também estarão predominantemente moderados, com eventuais rajadas fortes, nos dois dias", informou Nilton.

Segundo o Alerta Rio, os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva de 25 mm para toda a cidade na quinta-feira. Para a sexta, a estimativa é de 45 mm, e no sábado há indicativo de diminuição para 25 mm.

No domingo, o tempo segue chuvoso no Rio, com estimativa média de 5 mm para toda a cidade. Nesse dia, o transporte de umidade do oceano para o continente ainda atuará no município, causando chuva fraca a moderada a qualquer momento, e ventos fracos a moderados (até 51,9 km/h).