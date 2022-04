Daniela Maia, ex-presidente da Riotur - Divulgação

Publicado 03/04/2022 01:00 | Atualizado 03/04/2022 07:54

O Carnaval fora de época no Rio de Janeiro, programado para começar no dia 20 de abril, com os desfiles das escolas de Samba, na Marquês de Sapucaí e na Intendente Magalhães, terá também diversas atrações no Terreirão do Samba, com ingressos a preços populares. O DIA divulga com exclusividade o calendário (quadro ao lado) com toda a programação. A Prefeitura do Rio, através da Riotur, encontrou o espaço totalmente deteriorado e vandalizado. Pequenas obras estão sendo feitas e ainda esse ano haverá um processo de licitação para que uma empresa cuide do local, fazendo shows e outras atividades durante o ano inteiro.



"Estamos recuperando o Terreirão do Samba. Fizemos uma pequena obra. O próximo passo é fazer após o carnaval de abril uma licitação. Quem ganhar terá que ter pelo menos 60% das atividades no espaço ligadas ao samba, além disso, haverá a exigência de ingressos populares. Tudo baseado em estudo para que seja criada uma agenda de eventos. Cabem mais de 12 mil pessoas ali. Tem estrutura de transporte com trem, metrô, ônibus. É preciso que seja criada uma agenda de eventos. Em abril, a partir do dia 20, vamos ter Alcione, Jorge Aragão, Belo, Diogo Nogueira, Fundo de Quintal, entre outros. Espetáculos de samba para todos. Será um carnaval especial", revela Daniela Maia, que estava na presidência da Riotur, desde o início do mandato do prefeito Eduardo e saiu ontem do cargo.



A proposta da Riotur é criar durante o ano inteiro um caminho do samba na cidade, envolvendo o Sambódromo, o Terreirão e a Cidade do Samba. Sobre os blocos, a previsão é que em 2023 sejam feitos os 40 dias de carnaval na cidade, começando desde o início de janeiro. A ideia da Riotur é incentivar também os blocos das zonas Norte e Oeste. Para os desfiles na Intendente Magalhães, a novidade é que a estrutura para os desfiles do Grupo de Acesso e para o público receberão uma grande mudança.



"Quando a gestão do prefeito Eduardo Paes assumiu a Cidade do Samba e o Sambódromo estavam interditados. Conseguimos a liberação, a Liesa assumiu o compromisso de ter o ano inteiro de atividades na Cidade do Samba e realizamos obras na Sapucaí. A Riotur está com o projeto de fazer os pontos do samba, um roteiro para que as pessoas visitem e participem das atividades na Cidade do Samba, Sapucaí e Terreirão. Estamos com um olhar muito especial para Intendente Magalhães, vamos valorizar os desfiles do Acesso. Assim, as escolas vão poder crescer e ter outra dimensão".



'Melhor carnaval do século'



A promessa da Prefeitura do Rio é que a cidade vai realizar este mês o melhor carnaval da história. O Marquês de Sapucaí recebeu um carinho especial. O asfalto da pista dos desfiles foi totalmente trocado, o que não acontecia há dez anos. Além disso, pela primeira vez, o Sambódromo terá o Certificado do Corpo de Bombeiros. Em caráter experimental, haverá uma iluminação cênica para os desfiles.



"Vai ser o carnaval do século. As escolas de samba passaram por muitas dificuldades na pandemia e estão se reinventando. Tenho certeza que os desfiles vão ser inesquecíveis. Com a nova iluminação da Sapucaí, a Prefeitura do Rio terá uma economia de 50% no custo da conta de luz. Tudo agora será de LED. Foram R$ 16 milhões de investimento, todo sistema de luz mudou, isso abre portas também para outros eventos. Já tivemos a primeira conversa com os carnavalescos, o primeiro terá impacto nas arquibancadas, ainda não em cada desfile. A partir de 2023, a ideia é que cada escola tenha seu responsável para comandar a iluminação nas alegorias e componentes. O carnaval vale muito para o Rio de Janeiro. Não é só alegria e festa, ele projeta a cidade e contribui com R$ 4 bi para economia", disse Daniela Maia.



Museu do Carnaval no Sambódromo



Muita gente não conhece, mas na Praça da Apoteose existe um museu do carnaval, que estava na pasta da Cultura e agora ficou nas mãos da Riotur. O local passará por uma reforma para abrigar exposições e atividades relacionadas aos desfiles das escolas de samba. A primeira novidade será que o artista Vik Muniz, brasileiro, premiado no mundo inteiro, apresentará imagens especiais que fará dos desfiles realizados em abril.



"Quando entrei no local vi que é possível fazer uma experiência audiovisual maravilhosa. Conversei com o Gringo Cardia, que será o curador, estamos avançados com esse projeto, o prefeito apoiou, e futuramente vamos apresentar para todas escolas de samba. Esse ano vamos fazer o primeiro livro de uma série de 10 livros-artes. Fotógrafos do mundo inteiro vão participar e apresentar suas imagens dos desfiles na Sapucaí. Esse material vai gerar exposição das fotos que viajará nacional e internacional. O primeiro convidado é o Vik Muniz, já começamos com o maior artista brasileiro. Será um acervo para o museu e homenagem para todo o carnaval", afirmou Daniela Maia.

* Com informações do site Carnavalesco

Programação do Terreirão do Samba

Alcione - Marcos Hermes

1º dia - 20 de abril



19h: DJ

20h30: Grande roda de samba do Quintal do Pagodinho (Participações de Brasil, Elaine Machado, Gabrielzinho de Irajá, Dunga, Wanderley Monteiro e Alamir)

22h: DJ



Palco Principal

23h: Alcione

01h30: Caju Pra Baixo

04h: DJ



2º dia - 21 de abril



19h: DJ

20h30: Almirzinho e Banda (Participações de Marquinho Satã, Marquinho Diniz, Dorina e Alex Ribeiro)

22h30: Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador (Participações de Teresa Cristina e Chico Alves)



Palco Principal



0h: Clareou

02h: Belo

03h30: DJ



3º dia - 22 de abril



19h: DJ

20h30: Grande roda de samba com Márcio Wanderley e banda, Zé Luiz do Império, Matriarcas do Samba, Tia Surica.

22h30: Banda do Terreirão (Luiz Camilo, Bruno Maia, Zeca do Trombone e Carlos da Fé)



Palco Principal



23h30: Fundo de Quintal

01h30: Diogo Nogueira

03h30: Pique Novo



4º dia - 23 de abril



19h: DJ

20h30: Grande roda de samba com Grupo Ginga Pura, Toninho Gerais, Pedrinho da Flor

22h30: Velha-Guarda do Império Serrano



Palco Principal



0h: Délcio Luiz

01h30: Jorge Aragão

03h30: Vou Pro Sereno