Os agentes atuam no combate às quadrilhas locais e na retirada de barricadas colocados em vias públicas por criminosos - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/04/2022 08:18 | Atualizado 04/04/2022 11:11

Rio - A Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Federal, faz uma operação, na manhã desta segunda-feira, no Complexo da Serrinha, em Madureira, Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) e de batalhões subordinados ao 2º Comando de Policiamento de Área (Zonas Norte e Oeste) atuam no combate às quadrilhas locais e na retirada de barricadas colocados em vias públicas por criminosos.