Presidente Jair Bolsorano (PL) participa de evento no Cristo Redentor e diz que a fé elegeu e salvou seu governo - Tv Globo

Presidente Jair Bolsorano (PL) participa de evento no Cristo Redentor e diz que a fé elegeu e salvou seu governoTv Globo

Publicado 04/04/2022 14:08 | Atualizado 04/04/2022 14:13

Rio de Janeiro - Em meio ao mais recente escândalo do seu governo, o suposto esquema de propina no Ministério da Educação (MEC), o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), afirmou que foi eleito e se mantém no poder devido à fé. A declaração foi feita na manhã desta segunda-feira, 4, em um evento no Cristo Redentor, Cosme Velho.

"Um governo que acredita em Deus, defende a família e deve lealdade ao seu povo. Com toda certeza foi a fé que nos salvou no passado, nos elegeu e nos manteve vivo no governo até os dias de hoje”, afirmou Bolsonaro.

O chefe do Executivo também se colocou como alvo da imprensa, que, em sua percepção, estaria contra o seu governo.

“Se não fosse ele, o nosso Deus, como resistiríamos a tantas adversidades e com grande parte da imprensa contra nós? É a fé de um país com 90% de cristãos”

Durante a manhã, o presidente assistiu uma missa no Cristo, celebrada pelo arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, em homenagem ao centenário do lançamento da pedra fundamental do monumento carioca. Ao fim da cerimônia, Bolsonaro assinou um protocolo de intenções entre a Arquidiocese do Rio e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O documento define regras para o ordenamento público e a gestão do Parque Nacional da Tijuca, onde fica o Cristo, alvo da disputa entre o governo federal e a Igreja Católica desde o ano passado.

A cerimônia desta manhã foi realizada com a justificativa de resolver a briga entre as partes, mas também serviu como um aceno de Bolsonaro, que tenta a reeleição, aos eleitores católicos.

“É um protocolo, mas de grande simbolismo, e de respeito a esse santuário e aos católicos de todo o Brasil”, afirmou o chefe de Estado.

O presidente ainda assinou um acordo de regularização fundiária em duas comunidades do Complexo da Maré , na Zona Norte do Rio, e doou áreas da União para famílias carentes no Parque Alegria, no Centro.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), o governador do estado, Cláudio Castro (PL) e os ministros do Meio Ambiente, Joaquim Leite, da Economia, Paulo Guedes, também estiveram no evento. O presidente ainda foi acompanhado pelo filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e pelo ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto, apontado como possível vice-presidente em chapa com Bolsonaro.

Nesta tarde, o mandatário ainda participa de um almoço com empresários do Grupo Voto e de outro evento na Marina da Glória, último destino no Rio antes de retornar a Brasília.