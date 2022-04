De acordo com decisão judicial, após a postagem nas redes, ela passou a responder sua pena em regime fechado - Reprodução

Publicado 06/04/2022 14:53

Rio - Danúbia de Souza Rangel, ex-mulher do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, Nem da Rocinha, recebeu punição disciplinar após postar "selfies" tiradas dentro do Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, Zona Norte do Rio. No último dia 11, a Justiça também declarou mudança na pena de Danúbia.

Ela foi isolada por 10 dias por conta da postagem das fotos e o uso de celular dentro da penitenciária. Condenada a 17 anos e quatro meses de prisão, ela respondia em regime semiaberto, mas, de acordo com decisão judicial, passou a responder em regime fechado. Com isso, ela perde o direito de poder visitar a família. As fotos foram denunciadas para a diretoria da unidade no dia 17 de janeiro. Já a punição foi aplicada pela Comissão Técnica de Classificação (CTC), órgão da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

A detenta, conhecida como "Xerifa da Rocinha", está presa desde 2017 por assumir o comando da comunidade após a prisão do então marido, que está preso em Rondônia, e por corrupção ativa. Na época, ela era conhecida por compartilhar fotos provocativas nas redes sociais.



A Coordenação de Unidades Prisionais Femininas e Cidadania LGBTQIA+ (COFEMCI), parte da Seap, abriu uma sindicância para investigar o caso. Por conta do caso, Danúbia Rangel foi transferida e segue em custódia na Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio.