Os agentes realizam diligências no entorno da estação de trem de Senador Camará e no interior da comunidade - Reprodução TV Globo

Publicado 11/04/2022 07:51 | Atualizado 11/04/2022 08:51

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta segunda-feira, uma operação na Vila Aliança, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a corporação, agentes do 14ºBPM (Bangu), com auxílio do 2° Comando de Policiamento de Área (CPA) e do Comando de Operações Especiais (COE), realizam diligências no entorno da estação de trem da região e no interior do bairro.

Segundo a PM, a ação tem o objetivo de "garantir a retomada das estações ferroviárias localizadas no entorno do Complexo de Senador Camará e, assim, coibir ações criminosas que impedem o acesso e o pleno funcionamento deste importante modal de transporte".

Até o momento, não há informação sobre presos, feridos ou apreensões.

Operação na malha ferroviária

Na sexta-feira, a PM iniciou o plano de retomada de 12 estações que hoje são consideradas pela SuperVia como perdidas para o crime organizado . No primeiro dia das inspeções, os agentes do Procon-RJ fizeram autuações em cinco estações, e a polícia retomou as estações de Manguinhos, na Zona Norte, Guapimirim, Saruí e Parada Angélica, na Baixada Fluminense. Também foram recuperados dois veículos roubados e apreendidas 150 garrafas de lança-perfume próximo a estação de Manguinhos.

As 12 estações listadas pelo Estado são: Manguinhos, Guapimirim, Saruí, Parada Angélica, Senador Camará, Barros Filhos, Costa Barros, Parada de Lucas, Vigário Geral, Jacaré, Honório Gurgel e Del Castilho.

"É preciso diferenciar segurança pública, área que o governo tem apresentado insistentemente resultados positivos, de segurança patrimonial de responsabilidade da concessionária como estipulado em contrato. O que está lá é patrimônio público do povo do Rio de Janeiro e não pode ser dilapidado por negligência ou por má fé".

Segundo Castro, a concessionária mantém um convênio assinado coma Polícia Militar que garante um assento da empresa no Centro Integrado de Comando e Controle para o rápido acesso às forças policiais. Mas que, em nenhum momento, a SuperVia utilizou esse recurso.

O governador ainda afirmou que o Estado do Rio tem feito a sua parte e atua em boa fé com todas as concessionárias, mas que ainda cabe à SuperVia fazer a parte dela. Castro listou uma série de falhas operacionais que têm ocorrido. Segundo ele, falta manutenção, conservação, há composição sem controle que sobe na plataforma, viagens são interrompidas por queda na rede elétrica, portas dos vagões não fecham, o tráfego permanece interrompido e os atrasos são rotina na vida dos usuários.