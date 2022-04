Eci Coutinho Bella está internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas - Foto: Arquivo pessoal

Eci Coutinho Bella está internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas Foto: Arquivo pessoal

Publicado 13/04/2022 17:58

Rio - A Justiça do Rio aceitou, na tarde desta quarta-feira (13), o pedido da Polícia Civil em decretar a prisão de um dos envolvidos no caso da dona Eci, idosa de 72 anos brutalmente arrastada por criminosos após ficar presa no cinto de segurança do carro em que estava no bairro da Pavuna, Zona Norte da cidade, no último sábado (8).