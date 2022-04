Comunidade fica próxima ao Sambódromo, que terá primeiro desfile das escolas de samba hoje - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 20/04/2022 09:16 | Atualizado 20/04/2022 09:38

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta quarta-feira (20), uma operação no Morro da Coroa, entre os bairros do Catumbi e de Santa Teresa, na região Central do Rio. Equipes do Batalhão de Polícia Choque (BPChq) atuam na região com o apoio de veículos blindados, mas ainda não há registro de troca de tiros, prisões ou apreensões no local.

A comunidade fica próxima à Marquês de Sapucaí, que recebe neste quarta-feira a primeira noite de desfiles das escolas de samba da Série Ouro. Por conta da festa, que se estende até o desfile das agremiações campeães, no próximo dia 30, toda a cidade vai contar com esquema especial de transportes trânsito e segurança. A celebreção espera receber 75 mil pessoas por dia.

Durante o Carnaval, todas as unidades 24 horas funcionarão initerruptamente , incluindo UPAs, hospitais, Centros de Emergência Regionais e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) tipo III. Já os Centros Municipais de Saúde e Clínicas da Família funcionarão na quarta-feira (20) em horário normal, das 8h às 17h, mas estarão fechados a partir desta quinta-feira (21), feriado de Tiradentes. As atividades nas unidades só voltam na próxima segunda-feira (25).