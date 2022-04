Um incêndio atinge o ferro-velho, na Estrada do Mendanha, número 4482, em Campo Grande - Reprodução

Publicado 29/04/2022 14:48 | Atualizado 29/04/2022 14:49

Rio - Um incêndio atinge o ferro-velho, na Estrada do Mendanha, número 4482, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (29). Bombeiros do Quartel de Campo Grande estão no local. As chamas ainda não tinham sido controladas até por volta das 14h. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há vítimas.

O fogo no ferro-velho começou às 12h31. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o incêndio no imóvel ocupa uma faixa da via na altura da Estrada dos Sete Riachos.

Pelas redes sociais, o COR orienta quem passa pela região: “Motoristas, cuidado ao trafegar no local, há muita fumaça e pode prejudicar a visibilidade”. O trânsito, porém, sem retenções.



Segundo o Corpo dos Bombeiros, ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.