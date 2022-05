Município do Rio tem previsão de chuva fraca para este domingo - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 08/05/2022 07:30

Rio - O domingo de Dia das Mães será de tempo instável no município do Rio por conta da entrada de ventos úmidos. De acordo com o Alerta Rio, o dia terá predomínio de céu nublado e há previsão de chuva fraca no período da manhã. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas seguem estáveis, com mínima de 17°C e máxima de 27°C.

Ainda segundo o Alerta Rio, entre segunda-feira e quinta-feira, o predomínio será de céu parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (entre 18,5 km/h até 51,9 km/h) e as temperaturas se mantém estáveis.