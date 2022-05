Criança e jovem foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Divulgação

Publicado 08/05/2022 11:53

Rio - Atropelados em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, por uma motocicleta neste sábado (7) , o menino de 7 anos, que não teve a identidade revelada, e o jovem, de 22 anos, identificado como José Santos, estão internados no Hospital Municipal Alberto Torres De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), as duas vítimas tem estado de saúde estável.