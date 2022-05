Até o momento, um fuzil, munições e um rádio comunicador foram apreendidos - Divulgação/PMERJ

Publicado 09/05/2022 10:13

Rio - Policiais militares apreenderam na manhã desta segunda-feira (09) uma arma de guerra durante uma operação na Comunidade do Juramento, na Zona Norte do Rio. Segundo a PM, a ação tem objetivo de desarticular a atuação de criminosos, monitorados pelos canais de inteligência da corporação, e coibir roubo de carga e veículos na região. Até o momento, não houve prisões.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá), com apoio das unidades subordinadas ao 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), apreenderam durante a operação uma fuzil AR-10 calibre 7.62, munições e um rádio comunicador. A ação ainda está em andamento.