José Carlos da Silva, de 57 anos, foi morto a facadas na Travessa Pernambuco, em São Gonçalo, na noite de domingo (8) - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 09/05/2022 15:43

Rio - Um homem, identificado como José Carlos da Silva, de 57 anos, foi morto a facadas na Travessa Pernambuco, 680, bairro Porto Velho, em São Gonçalo, por volta das 22h deste domingo (8). De acordo com testemunhas, o principal suspeito é um outro homem, morador do bairro, que teve uma crise de ciúmes ao ver a mulher e a vítima juntos. O casal vinha se relacionando há um tempo. Amigos de José Carlos ficaram consternados com o caso.

Travessa Pernambuco, 680, no bairro Porto Novo, em São Gonçalo Reprodução/ Google Maps

O criminoso fugiu após atingir duas vezes José Carlos, que morreu no local. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investiga o caso. O quartel do Corpo de Bombeiros de São Gonçalo foi chamado, mas os militares já encontraram José Carlos sem vida. A perícia foi realizada no local e equipes foram acionadas para fazer a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com amigos de Zé Carlos, como era conhecido na região, a mulher havia se separado do suspeito e não queria mais reatar a relação. "Foi uma verdadeira covardia. Um homem trabalhador, um ótimo pai, um avô sem igual", escreveu uma amiga de José Carlos.

Ainda não há informações sobre o horário e local do enterro da vítima.