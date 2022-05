O material foi apreendido pelos policiais - Divulgação/PMERJ

Publicado 10/05/2022 16:10

Rio - A Polícia Militar prendeu, na noite desta segunda-feira, um homem no Largo da Glória, Zona Sul do Rio. Com ele, os agentes de segurança encontraram um simulacro de arma de fogo e três facas. A identidade do suspeito não foi divulgada.

De acordo com a corporação, os PMs faziam patrulhamento na localidade quando viram o suspeito se livrar de uma mochila ao perceber a aproximação policial. Ele tentou fugir, mas foi detido pelos agentes, que encontraram as armas. A ocorrência foi registrada na 9ª DP (Catete).